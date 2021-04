Primeira-ministra da Irlanda do Norte apresenta a demissão

© Paul Faith/AFP

Por TSF com agências 28 Abril, 2021 • 16:24 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A primeira-ministra da Irlanda do Norte, Arlene Foster, anunciou esta quarta-feira que pediu a demissão do cargo através de um comunicado divulgado pelo Partido Unionista Democrático (DUP), do qual também é líder.

"Há pouco liguei ao presidente do partido para o informar de que tenciono abandonar os cargos de líder do Partido Democrático Unionista no dia 28 de maio e de primeira-ministra da Irlanda do Norte no final de junho", lê-se no documento divulgado às 16h (hora de Lisboa).

"Servir o povo da Irlanda do Norte como primeira-ministra e representar o meu círculo eleitoral de Fermanagh/South Tyrone foi o privilégio da minha vida", garantiu também a governante de 50 anos.

Na mesma comunicação, a líder demissionária do DUP alerta que é "importante dar espaço para que, durante as próximas semanas, as chefias do partido possam tomar providências para a eleição de um novo líder". Quando for eleito, "trabalharei com o novo líder nos preparativos para a transição", garante.

A demissão de Foster acontece num momento de tensão com sindicalistas. No início deste mês, a Irlanda do Norte testemunhou mais de uma semana de tumultos - com pelo menos 88 polícias feridos - enquanto os unionistas pró-Reino Unido se desgastavam com os acordos pós-Brexit.

Foster demitiu-se depois de divulgar que 75% dos membros do DUP assinaram uma carta em que apelavam a novas eleições internas.

Os meios de comunicação locais relataram episódios de descontentamento por Foster ter decidido enviar um membro do DUP a uma reunião com funcionários irlandeses, apesar da crença generalizada no partido de que tais cimeiras deveriam ser boicotadas. A incompatibilização com alguns apoiantes ganhou também dimensão depois da recente absetenção numa votação sobre a terapia de conversão gay.

O DUP é o maior partido da comunidade unionista na Irlanda do Norte, onde as tensões sobre um "protocolo" pós-Brexit para a região têm vindo a aumentar.

Os novos acordos, que entraram em vigor em Janeiro, mantêm o território dentro da região aduaneira europeia e do mercado único, com novos pontos de controlo nos portos da Irlanda do Norte. Muitos dos sindicalistas mais radicais defendem que estes acordos estão a deturpar a posição da Irlanda do Norte no Reino Unido, aumentando a probabilidade da sua adesão à República da Irlanda.