Primeira-ministra finlandesa pede desculpa por foto polémica na residência oficial

A ministra da Filândia, Sanna Marin

A primeira-ministra da Finlândia, Sanna Marin, apresentou esta quarta-feira um pedido de desculpas, depois de ter sido divulgada uma fotografia tirada na sua residência oficial de verão que mostrava duas mulheres a beijarem-se e a posarem em 'topless'.



A fotografia em questão saiu a público depois de ter sido também publicado um vídeo em que a primeira-ministra finlandesa aparecia a festejar com amigos e que suscitou várias críticas à chefe de governo de 36 anos.

Marin confirmou que a fotografia agora divulgada tinha sido tirada numa casa de banho da residência oficial dos primeiros-ministros finlandeses, Kesäranta, depois de um festival de música no início de julho.



Apesar de a líder não aparecer na imagem, as duas mulheres têm os seios cobertos com um sinal em que está escrito "Finlândia", sendo que uma delas, influenciadora das redes sociais, terá feito a publicação.

A fotografia foi retirada pela própria pouco tempo depois de ter aparecido na comunicação social finlandesa.

"Na minha opinião, esta foto não é apropriada, peço desculpa por isso. Esta foto não deveria ter sido tirada", disse Marin na terça-feira, segundo a emissora finlandesa YLE.

Segundo Marin, o convívio que aconteceu depois do festival era uma festa privada, sendo que os nomes de todos os convidados foram fornecidos aos seguranças da propriedade, localizada no norte de Helsínquia.