Primeira viagem ao estrangeiro. Zelensky deverá visitar Washington esta quarta-feira

Por Clara Maria Oliveira com agências 20 Dezembro, 2022 • 22:44

O presidente da Ucrânia Volodymyr Zelensky deverá visitar a capital dos EUA, Washington, esta quarta-feira, segundo avança a imprensa americana. O chefe de estado ucraniano deve dirigir-se ao Congresso e encontrar-se com Joe Biden na Casa Branca.

Caso se confirme, esta será a sua primeira viagem internacional desde o início da invasão russa da Ucrânia, a 24 de fevereiro deste ano.

Três fontes adiantaram à agência Associated Press (AP) que Zelensky está a preparar a visita a Washington.

O chefe de estado ucraniano planeia visitar a Casa Branca, onde também se espera que o presidente norte-americano, Joe Biden, anuncie um novo pacote para o envio de armas para Kiev, incluindo mísseis Patriot, cruciais para a defesa da Ucrânia contra os mísseis e drones russos.

Zelensky também deverá visitar o Congresso dos EUA, que está prestes a aprovar uma nova lei que permite enviar 44,9 mil milhões de dólares, destinados a ajudar a Ucrânia.

A Presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, pediu aos membros do Congresso, através de uma carta, esta terça-feira, que deveriam estar fisicamente presentes para uma sessão esta quarta-feira à noite. "Estamos a encerrar uma sessão muito especial do 117.º Congresso com uma legislação que traz progresso para o povo americano, bem como apoio à nossa democracia", destacou Pelosi numa carta aos congressistas.

Zelensky tem-se dirigido quase diariamente a vários parlamentos e organizações internacionais remotamente, através de videoconferência. Já a sua mulher, Olena Zelenska, visitou várias capitais estrangeiras para angariar apoio para enfrentar a invasão russa.

A viagem aos Estados Unidos pode ocorrer um dia depois de Zelensky ter realizado uma visita de alto risco ao que considera ser o ponto mais quente da linha da frente de 1.300 quilómetros, a cidade de Bakhmut, na disputada província de Donetsk, na Ucrânia.

A ofensiva militar lançada a 24 de fevereiro pela Rússia, e que prossegue, já causou mais de 14 milhões de deslocados, dentro e para fora da Ucrânia.

A ONU apresentou como confirmados desde o início da guerra 6.755 civis mortos e 10.607 feridos, sublinhando que estes números estão muito aquém dos reais.