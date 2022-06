Macron perde maioria na Assembleia Nacional. Esquerda e extrema-direita reclamam vitória

O Presidente francês, Emmanuel Macron © AFP

Por TSF 19 Junho, 2022 • 19:21 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A primeira-ministra francesa, Elisabeth Borne, alerta que os resultados das eleições legislativas são um "risco" para o país. O partido do Presidente Emmanuel Macron foi o mais votado, mas perdeu a maioria absoluta na Assembleia Nacional.

"Esta situação constitui um risco para o nosso país, tendo em conta os desafios que temos de enfrentar tanto a nível nacional, como a nível internacional. Mas temos de respeitar esta votação e tirar as devidas consequências", declarou Elisabeth Borne no palácio de Matignon, a residência oficial do primeiro-ministro, em reação aos resultados da segunda volta das eleições legislativas.

A coligação de esquerda, liderada por Jean-Luc Mélenchon, é agora a segunda força com mais representação. Já a União Nacional, de Marine Le Pen, conseguiu o seu melhor resultado de sempre, reforçando a posição.

A extrema-direita consegue uma representação histórica, alcançando o poder inédito de travar decisões do Conselho Constitucional e de apresentar moções de censura.

Tanto a esquerda como a direita reivindicam vitória nestas presidenciais. Nos primeiros discursos da noite, do lado da Nova União Popular Ecológica e Social (NUPES), Mélenchon, sublinhou o resultado histórico.

"É uma situação totalmente inesperada e sem precedentes. A derrota do partido presidencial é total e não há nenhuma maioria. Conseguimos o objetivo político que havíamos dado a nós mesmos de derrubar quem mostrou arrogância para ser eleito a qualquer custo", disse.

Já Le Pen congratulou-se com o resultado, enaltecendo o facto de ter tornado Macron como um Presidente "minoritário". "Atingimos os três objetivos a que nos propusemos, fazer de Macron um Presidente minoritário, de forma a preservar o país do reino de um partido único e de um Presidente sem controlo no exercício do poder, prosseguir a reorganização política indispensável à renovação democrática e assumir o triunfo da ideia salvadora da nação", frisou.