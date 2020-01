Primeiro caso confirmado. Coronavírus chinês chegou aos Estados Unidos

© Mladen Antonov/AFP

O Centro para o Controlo e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos da América confirmou, esta terça-feira, que o coronavírus de Wuhan chegou aos Estados Unidos. A informação é avançada pela CNN , que explica que o primeiro caso no país foi registado no estado de Washington.

O homem infetado, residente nesse mesmo estado, apresentou sintomas do coronavírus depois de uma viagem à região de Wuhan.

Acabou por ser hospitalizado devido ao que se pensava ser uma pneumonia até que, na tarde de segunda-feira, as autoridades de saúde confirmaram que se trata de um caso deste novo coronavírus.

O paciente está agora em isolamento no Centro Médico Regional de Providence, em Everett, Washington e garante que não visitou mercados de venda de animais. As autoridades avançam apenas que o homem está "bastante doente" e estão agora a elaborar uma lista de pessoas com quem este homem pode ter estado em contacto desde que regressou aos EUA.

Este vírus já infetou cerca de 300 pessoas no território chinês e matou seis. A transmissão entre humanos poderá levá-lo a espalhar-se mais rapidamente e por uma área maior. O surto terá começado num mercado na cidade de Wuhan, no centro da China.

Os coronavírus são uma espécie de vírus que causa infeções respiratórias em seres humanos e animais e são transmitidos através da tosse, espirros ou contacto físico.

Alguns destes vírus resultam apenas numa constipação, enquanto outros podem gerar doenças respiratórias mais graves, como a SARS, que matou mais de oito mil pessoas em todo o mundo.