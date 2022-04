Primeiro caso de hepatite aguda atípica identificado no Japão

© Igor Martins/Global Imagens

Por Clara Maria Oliveira com agências 27 Abril, 2022 • 08:56

O Japão reportou o primeiro caso de hepatite aguda pediátrica. Segundo o britânico The Guardian, o surto, ainda de origem desconhecida, chegou ao continente asiático após serem identificados cerca de 190 casos a nível mundial, principalmente no Reino Unido.

A criança japonesa fez exames e foi diagnosticada a 21 de abril, após testes negativos ao adenovírus e à Covid-19. Até ao momento, o doente não precisou de transplante de fígado, mas não existem mais informações acerca da evolução do caso.

Na passada quinta-feira, o Canadá anunciou que estava a investigar casos de hepatite aguda, mas não revelou o número de doentes ou onde estavam localizados.

Até ao momento, foram identificadas cerca de 190 crianças com o vírus, com 140 dos casos registados na Europa, principalmente no Reino Unido, onde cerca de 110 doentes deram entrada nas unidades de saúde do país com sintomas de hepatite.

Dos doentes confirmados com o vírus desconhecido, 17 desenvolveram problemas tão graves no fígado que tiveram de ser transplantados.

No sábado, a Organização Mundial de Saúde (OMS) revelou que, desde o início do surto, foi reportada uma morte. Os casos conhecidos foram identificados em crianças entre o primeiro mês de vida até adolescentes de 16 anos.

Segundo a agência para a saúde pública do Reino Unido, a causa para o surto pode ser explicada pela falta de exposição ao adenovírus comum - que normalmente causa dor de barriga e constipações - durante a pandemia causada pela Covid-19.

De acordo com as unidades de saúde britânicas, não existe ligação entre a toma da vacina contra o coronavírus e os casos de hepatite, porque nenhuma criança afetada estava vacinada.