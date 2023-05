Primeiro dia da semana de tréguas no Sudão marcado por bombardeamentos

Os moradores de Cartum alertam que este é o "combate mais pesado" desde o início das hostilidades © AFP (arquivo)

Por Lusa 04 Maio, 2023 • 08:43 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Exército sudanês denunciou que as suas unidades entraram esta quinta-feira em confronto com o grupo paramilitar Forças de Apoio Rápido (RSF) em Cartum, no primeiro dia de uma trégua de uma semana patrocinada pelo Sudão do Sul.

"As nossas forças entraram hoje [quinta-feira] de madrugada em confronto com os rebeldes que tentaram atacar o comando da Região Militar do Norte de Cartum", afirmaram as Forças Armadas num comunicado, acrescentando que houve mortos e feridos nas fileiras das RSF, sem dar mais pormenores.

Em resposta aos ataques, o Exército avisou os cidadãos da capital para "se afastarem dos locais dos confrontos".

Moradores de Cartum disseram à agência de notícias EFE que este é o "combate mais pesado" desde o início das hostilidades, uma vez que ouviram fortes explosões no Palácio da República e no comando geral do exército no centro de Cartum, além de combates nas ruas da área militar de Cartum Norte.

Os paramilitares afirmaram, por outro lado, em comunicado que o Exército violou a trégua humanitária ao atacar as suas "unidades e bairros residenciais com artilharia indiscriminada e bombardeamentos aéreos".

"As Forças de Apoio Rápido condenam as ações irresponsáveis dos líderes das forças golpistas e dos extremistas remanescentes do regime defunto ao violarem as tréguas humanitárias declaradas e ao atacarem as nossas forças", afirmaram os paramilitares numa nota publicada na sua conta oficial da rede social Twitter.

Os novos combates e bombardeamentos ocorrem poucas horas depois de ter entrado em vigor a mais longa pausa humanitária acordada pelas duas partes desde o início do conflito no país, em 15 de abril, anunciada há dois dias pelo Sudão do Sul, principal mediador do conflito.

Esta trégua tem por objetivo permitir a entrada de ajuda no Sudão, que vive uma catástrofe humanitária segundo a Organização das Nações Unidas (ONU) e a fuga de estrangeiros e cidadãos que ainda se encontram no meio do fogo cruzado.

O Governo sul-sudanês indicou igualmente que os dois líderes beligerantes, o chefe do Exército, Abdelfatah al Burhan, e o comandante das RSF, Mohamed Hamdan Dagalo, conhecido por "Hemedti", deveriam aproveitar esta semana para nomear os porta-vozes das delegações para as conversações de paz acordadas.

De acordo com a ONU, cerca de cem mil pessoas já se deslocaram para os países vizinhos devido ao conflito, que causou pelo menos 550 mortos, sendo o Chade e o Egito os países que acolheram mais sudaneses.