Primeiro-ministro australiano descreve Gorbachev como "um gigante do século XX"

O primeiro-ministro australiano homenageou Mikhail Gorbachev, que morreu esta terça-feira aos 91 anos, considerando que o ex-líder da União Soviética "mudou o mundo para melhor".

Numa mensagem publicada nas redes sociais, Anthony Albanese descreve Gorbachev como "um dos verdadeiros gigantes do século XX" e "um homem de cordialidade, esperança, determinação e uma enorme coragem"

"Num mundo profundamente dividido, movia-o um instinto de cooperação e unidade", acabando por "levantar uma grande sombra que cobria humanidade."

Mikhail Gorbachev "libertou as nações da Europa Oriental da prisão do domínio soviético e ajudou a pôr fim à Guerra Fria. Com o Presidente Regan, alcançou avanços no controlo de armas, incluindo de algumas armas nucleares", considera o chefe do governo australiano.

Mikhail Gorbachev será enterrado no cemitério Novodevichy, em Moscovo, onde se encontram os restos mortais de figuras importantes da História russa, assim como o túmulo da sua mulher, Raísa.