Primeiro-ministro australiano interrompe férias devido a incêndios. Dois bombeiros morreram

Cerca de 120 fogos continuam activos na Austrália © Kelly Barnes/EPA

Por Rui Polónio com Lusa 20 Dezembro, 2019 • 08:25

O primeiro-ministro australiano, Scott Morrison, interrompeu, esta sexta-feira, as suas férias no Havai depois de a sua ausência ter sido muito criticada na sequência DOS incêndios florestais que já provocaram a morte a dois bombeiros. O chefe do governo, que também é acusado de não estar a fazer o suficiente na luta contra o aquecimento global, expressou pesar pela consternação causada pelas suas férias.

A pressão sobre o primeiro-ministro aumentou muito esta semana, já que milhares de bombeiros estão a trabalhar continuamente há várias semanas na tentativa de apagar os grandes incêndios e há milhões de habitantes de Sydney afetados pelo ar poluído de fumo tóxico.

Dois bombeiros voluntários morreram e outros três ficaram feridos durante o combate a um dos fogos que assolam a periferia de Sidney, informou o serviço de bombeiros de Nova Gales do Sul

Em Bruxton a cerca de 100 quilómetros de Sidney, quando o camião em que tombou após o embate com uma árvore. Os bombeiros lutavam contra o incêndio em Green Wattle Creek, que na quinta-feira destruiu mais de 20 casas e que em conjunto com outro incêndio que teve origem em Gospers Moutain, 200 quilómetros a noroeste de Sidney, ameaçam a maior cidade do país.

Com estas mortes eleva-se para oito o número de vítimas causadas pelos incêndios de Nova Gales do Sul desde julho passado.

O primeiro-ministro australiano, Scott Morrison, expressou condolências pela morte dos bombeiros afirmado que "o seu sacrifício para salvar vidas e bens será recordado para sempre". As críticas levaram o governante a fazer um pedido de desculpas. "Lamento profundamente as emoções que despertei entre os muitos australianos afetados pelos incêndios florestais enquanto passava férias com a minha família", afirmou Scott Morrison, em comunicado.

O primeiro-ministro garantiu que voltará para a Austrália o mais rápido possível "dado os eventos trágicos mais recentes", referindo-se à morte dos dois bombeiros.

Mais de uma centena de incêndios lavram em Nova Gales do Sul, o estado australiano com mais população, tendo sido declarado estado de emergência.

Em Queensland (nordeste) registam-se mais de 70 incêndios e estão em curso várias dezenas de outros nos estados ocidentais e do sul.

Pelo menos três milhões de hectares arderam nos últimos meses em todo o país, provocando a morte de oito pessoas e a destruição de 800 casas.

Na quinta-feira, a Austrália bateu, pela segunda vez, o recorde de dia mais quente, com uma temperatura máxima média nacional de 41,9 graus Celsius. No dia anterior já tinha registado um recorde, com 40,9 graus.

O recorde absoluto da temperatura no mês de dezembro foi batido na quinta-feira, quando os termómetros atingiram os 49,8 graus na localidade de Eucla, na Austrália Ocidental.