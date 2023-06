Primeiro-ministro britânico chocado com morte de três pessoas em Nottingham

O primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak © Justin Tallis/AFP

O primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, descreveu como chocantes os acontecimentos desta terça-feira em Nottingham, onde três pessoas foram encontradas mortas em vários locais após um incidente com uma carrinha.

"Gostaria de agradecer à polícia e aos serviços de emergência pela reação ao incidente chocante que ocorreu esta manhã em Nottingham", escreveu Sunak na rede social Twitter, citado pela agência francesa AFP.

I want to thank the police and emergency services for their ongoing response to the shocking incident in Nottingham this morning.



I am being kept updated on developments. The police must be given the time to undertake their work.



My thoughts are with those injured, and the... - Rishi Sunak (@RishiSunak) June 13, 2023

Sunak disse que se irá manter informado sobre a situação e pediu à população que desse "tempo à polícia para fazer o seu trabalho".

"Os meus pensamentos estão com os feridos e com as famílias e entes queridos daqueles que perderam a vida", acrescentou o chefe do Governo britânico.

A polícia de Nottingham anunciou esta terça-feira a detenção de um homem de 31 anos suspeito de homicídio, depois de terem sido encontrados três cadáveres na rua em locais diferentes da cidade.

A polícia foi chamada pelas 04h00 locais (mesma hora de Lisboa) a uma zona próxima do centro da cidade, onde duas pessoas foram encontradas mortas na rua.

Os agentes foram chamados depois a outro local, "onde uma carrinha tinha tentado atropelar três pessoas", que foram hospitalizadas, disse a polícia.

Posteriormente, foi encontrada mais uma pessoa morta numa outra rua.

"Acreditamos que estes três incidentes estão todos ligados e temos um homem sob custódia", disse a chefe da polícia local, Kate Meynell.

A polícia não divulgou a identidade do suspeito.

Uma testemunha disse que uma carrinha branca parou ao seu lado pelas 05:30, e que viu o condutor olhar pelo espelho e avistar um carro da polícia que se aproximava lentamente, sem as luzes acesas.

A carrinha foi então contra um homem e uma mulher que se encontravam numa esquina.

"Ele foi direito a eles, nem sequer se deu ao trabalho de se virar, foi direito a eles", disse Lynn Haggitt aos jornalistas, citada pela agência norte-americana AP.

"A senhora caiu no passeio e ele fez marcha-atrás com a carrinha e acelerou pela Rua do Parlamento com os carros da polícia a segui-lo", referiu.

A testemunha acrescentou que o homem atingido pela carrinha parecia ter um ferimento na cabeça, mas foi ajudado a levantar-se, e que a mulher estava sentada no passeio, parecendo estar bem.

A chefe da polícia disse que a investigação ainda estava numa fase inicial e pediu a compreensão do público para as perturbações causadas com o encerramento de seis ruas e a suspensão de transportes.

"Pedimos ao público que seja paciente enquanto as investigações prosseguem. Neste momento, várias vias da cidade permanecerão fechadas enquanto a investigação avança", acrescentou Meynell num comunicado da polícia do condado de Nottinghamshire.

Nottingham é uma cidade com cerca de 350 mil habitantes, situada no centro de Inglaterra, a cerca de 190 quilómetros a norte de Londres.