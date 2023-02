Primeiro-ministro britânico confirma acordo e anuncia "novo capítulo" nas relações com UE

O primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak © Andy Rain/EPA

Por Lusa 27 Fevereiro, 2023 • 16:29 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, anunciou esta segunda-feira um "novo capítulo" nas relações com a União Europeia (UE), ao revelar um novo acordo numa conferência de imprensa conjunta com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

"Tenho o prazer de informar que fizemos agora um avanço decisivo. Juntos, mudámos o protocolo original", disse Rishi Sunak, referindo-se ao Protocolo da Irlanda do Norte do Acordo de Saída do Reino Unido da UE.

O acordo desta segunda-feira "proporciona um comércio fluido em todo o Reino Unido, protege o lugar da Irlanda do Norte na nossa união e salvaguarda a soberania do povo da Irlanda do Norte", referiu o primeiro-ministro britânico.

Três anos depois da saída do Reino Unido da União Europeia ('Brexit'), o protocolo da Irlanda do Norte tem sido o principal tema de tensão entre Londres e Bruxelas.