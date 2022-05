Primeiro-ministro croata em visita surpresa a Kiev para mostrar solidariedade

© Julien Warnand/EPA

O Primeiro-ministro croata, Andrej Plenkovic, encontrou-se este domingo em Kiev com o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, numa visita surpresa para mostrar solidariedade com a Ucrânia e rejeitar a agressão da Rússia.

"A visita precede o Dia da Europa e é uma expressão de solidariedade e apoio às autoridades ucranianas e ao amigável povo ucraniano, vítimas da brutal agressão russa", disse o gabinete do Governo croata em Zagreb.

Plenkovic foi acompanhado pelo ministro dos Negócios Estrangeiros croata, Gordan Grlic Radman, e tem também agendado um encontro com o primeiro-ministro ucraniano, Denys Shmyhal, e com o presidente do Parlamento, Ruslan Stefanchuk.

Em Kiev, Plenkovic avaliará como a Croácia, "que sabe o que significa ser alvo de agressão militar", pode continuar a oferecer melhor ajuda política, diplomática, financeira e humanitária à Ucrânia.

De acordo com o comunicado do Governo croata, Plenkovic também discutirá com os seus anfitriões a assistência no alojamento dos refugiados ucranianos e a continuação do caminho europeu da Ucrânia.

Por ocasião desta visita, foi reaberta a embaixada croata em Kiev, que se encontrava temporariamente em Lviv.

