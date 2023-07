Primeiro-ministro do Camboja anuncia demissão e coloca filho na chefia do Governo

Hun Sen © Kenzo Tribouillard/AFP

O primeiro-ministro do Camboja, Hun Sen, anunciou esta quarta-feira a demissão, ao fim de 38 anos no poder, e que o filho vai assumir a chefia do Governo do país.

"Peço à população que compreenda quando anuncio que não vou continuar como primeiro-ministro", declarou o político, de 70 anos, num discurso transmitido pela televisão estatal cambojana.

Hun Sen acrescentou que o filho, Hun Manet, vai assumir a chefia do novo Governo.

O anúncio surgiu depois de, no domingo, o Partido do Povo Cambojano (PPC) ter conquistado 120 dos 125 assentos do parlamento, numas eleições legislativas que decorreram sem observadores dos Estados Unidos, da UE e de outros países ocidentais, alegando falta de condições para um escrutínio livre e justo.

Por outro lado, a Rússia e a China estiveram entre as nações que enviaram observadores.