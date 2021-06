PM do Luxemburgo infetado. Costa esteve com Bettel e é testado segunda-feira

© John Thys/EPA

O primeiro-ministro do Luxemburgo, Xavier Bettel, que esteve na última cimeira de líderes europeus, presidida pelo primeiro-ministro português, António Costa, está infetado com Covid-19. Numa nota enviada à TSF, o gabinete do primeiro-ministro informa que Costa "não teve praticamente contacto" com Bettel, mas fará um teste nas próximas horas.

Em comunicado, o Governo luxemburguês considera que os outros líderes europeus não estão em risco, dado o distanciamento social praticado na reunião. Os presentes estiveram de máscara, pelo que são considerados contactos de baixo risco.

À TSF, o gabinete do primeiro-ministro português adianta que "António Costa não teve praticamente contactos com o Primeiro-Ministro do Luxemburgo no passado Conselho Europeu, em Bruxelas."

A nota recorda que Costa "já tem as duas doses da vacina" e acrescenta que o chefe de Governo "usou sempre máscara, respeitou as regras do distanciamento físico, mas fará um teste Covid-19 amanhã de manhã".

O Governo do Luxemburgo adianta que Bettel tem febre e dores de cabeça e já está em isolamento, que vai cumprir por dez dias, ficando agora em teletrabalho. A infeção foi detetada por meio de um autoteste positivo, realizado este domingo, e acabou por ser confirmada com recurso a um teste PCR.

"O primeiro-ministro, Xavier Bettel, testou positivo num autoteste, isolou-se esta manhã de acordo com as disposições estabelecidas pela Direção de Saúde. Foi também realizado um teste de PCR que confirmou o resultado", lê-se no comunicado.

O primeiro-ministro luxemburguês tomou a primeira dose da vacina a 6 de maio.

Notícia atualizada às 19h27