Primeiro-ministro do Paquistão apoia ofensiva da Turquia na Síria

O primeiro-ministro do Paquistão, Imran Khan, telefonou ao presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, para expressar "apoio e solidariedade", informou esta sexta-feira o gabinete do primeiro, numa rara aprovação da ofensiva da Turquia no nordeste da Síria.

A declaração indica que Khan disse a Erdogan que "o Paquistão compreende perfeitamente as preocupações da Turquia em relação ao terrorismo" e as "ameaças e desafios enfrentados pela Turquia" pois perdeu 40.000 pessoas em atos de terrorismo nos últimos anos.

Khan disse ainda que está a rezar para que "sejam bem-sucedidos os esforços da Turquia para aumentar a segurança, a estabilidade regional e a resolução pacífica da situação síria".

O presidente Erdogan tem prevista uma visita ao Paquistão ainda este mês.

A Turquia lançou na quarta-feira uma operação militar, que inclui alguns rebeldes sírios, contra a milícia curda Unidades de Proteção Popular (YPG), grupo que considera terrorista, mas que é apoiado pelos ocidentais para combater os 'jihadistas' do Estado Islâmico.

A ofensiva turca na Síria, que de acordo com balanços divulgados na quinta-feira já matou 23 civis, incluindo um bebé de nove meses e uma rapariga de 11 anos, nos dois lados da fronteira, desencadeou críticas internacionais generalizadas.

Segundo várias organizações não-governamentais, entre 60.000 e 90.000 pessoas terão abandonado as suas casas no nordeste da Síria desde o início da ofensiva turca.

Um dos objetivos da operação é criar uma zona tampão de cerca de 30 quilómetros de extensão no norte da Síria a partir da fronteira turca e deslocar para a região uma parte dos 3,6 milhões de refugiados sírios que vivem na Turquia.