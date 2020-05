Primeiro-ministro francês anuncia o início do desconfinamento

© Charles Platiau/EPA

O primeiro-ministro confirmou esta quinta-feira o levantamento "progressivo" das medidas de confinamento a partir do dia 11 de Maio, acompanhado de restrições. Apelou à prudência dos franceses, numa França "dividida em dois", entre distritos classificados verdes ou vermelhos.

Vista a situação sanitária actual em França, "o levantamento progressivo do confinamento pode começar na próxima segunda-feira, dia 11 de Maio", começou por anunciar o Primeiro ministro, depois de mais de dois meses de confinamento em todo o território.

Em conformidade com a situação sanitária específica de cada distrito, advertiu que a França está "dividida em dois", entre distrito "verdes" e "vermelhos".

Um novo ponto da situação vai ser apresentado no dia 2 de Junho, afim de "passar a uma nova fase" do levantamento das medidas de confinamento ou, em caso de "maus resultados", "assumir as consequências".

Neste momento, as quatro regiões do nordeste - Hauts de France, Ile-de-France, Grand Est e Bourgogne Franche-Comté - assim como Mayotte apresentam indicadores preocupantes, justificados pela circulação ainda activa do vírus ou por razão de "tensões" nos estabelecimentos hospitalares.

Esta situação considerada ainda preocupante implica 12 milhões de habitantes na região parisiense, onde o número de casos "é mais elevado do que esperado". O distrito é classificado vermelho, ainda que "o levantamento das medidas de confinamento seja possível" a partir do dia 11 de Maio, "mas com restrições: não haverá reabertura de colégios, parques ou jardins", acrescentou o chefe do governo. Enquanto isso, os distritos classificados "verdes" vão reabrir escolas para alunos de segundo ciclo a partir do dia 18 de Maio.

Um milhão de alunos desde a educação pré-escolar ao ensino básico vão voltar às escolas a partir da próxima semana, acompanhados por 130 mil professores, anunciou o ministro da Educação Jean-Michel Blanquer.

Edouard Philippe e os ministros que o acompanharam nesta comunicação ao país multiplicaram avisos com vista a evitar o ressurgimento de contaminações. "O levantamento das medidas de confinamento progressivo não deve marcar uma redução de vigilância", insistiu o primeiro ministro, apelando à "responsabilidade" dos franceses.

"Não vai haver confinamento obrigatório para as pessoas mais vulneráveis depois do dia 11 e Maio", declarou Edouard Philippe, pedindo às pessoas "idosas ou portadoras de doenças ou patologias como obesidade ou diabetes", ou sofrendo de "insuficiência respiratória" de "manter, na medida do possível, regras de prudência mas estritas", como "as que foram aplicadas nos últimos dois meses".

O dia 11 de Maio não vai ser no entanto dia de levamento de confinamento nos lares de idosos, acrescentou o ministro da Saúde Olivier Véran.

Em paralelo, aproximadamente 400 mil empresas vão reabrir segunda-feira, representando 875 mil salariados, indicou o ministro Bruno Le Maire. Os centros comerciais de mais de 40 mil metros quadrados vão poder reabrir portas, excepto na região parisiense.

A retoma de actividade vai implicar medidas nos transportes: a ministra Elisabeth Borne confirmou que o uso de máscaras vai ser obrigatória para passageiros a partir de 11 anos, sem a qual será exigido o pagamento de uma multa no valor de 135 euros. Na região parisiense, o acesso aos transportes públicos vai ser "reservado à hora de ponta aos que tiverem consigo uma atestação do empregador ou tendo um motivo imperativo para se descolar", acrescentou.

Uma nova atestação vai também ser obrigatória para viagens de mais de 100 km, indicou o ministro do Interior Christophe Castaner. Restrições às fronteiras com países europeus vão permanecer "até pelo menos dia 15 de Junho", acrescentou, confirmando o mantimento do fecho de fronteiras a outros países por tempo indeterminado.

Praias e lagos não são acessíveis ao público após decisão das Câmaras Municipais respectivas, que devem justificar medidas de segurança e distanciamento social.