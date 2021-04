Primeiro-ministro francês recebe peças de lingerie. Comerciantes protestam contra o confinamento

© Direitos Reservados

Vários comerciantes de roupa interior de França estão a promover um protesto inédito contra o confinamento. Os proprietários que têm as lojas encerradas devido às restrições por causa da pandemia estão a enviar cartas com peças de lingerie dirigidas ao primeiro-ministro, Jean Castex.

O objetivo do protesto pouco comum é exigir ao governo que classifique o negócio da roupa interior como "essencial" para que possa reabrir. Desde o início da semana, o gabinete do primeiro-ministro francês tem recebido várias peças acompanhadas por uma carta onde se solicita a reabertura dos espaços comerciais.

"Colocámos roupa interior num envelope e juntámos uma carta endereçada a Jean Castex, a quem pedimos novas datas para os saldos - para o mês de julho. Também agradecemos as ajudas estatais, mas o que queríamos mesmo era poder trabalhar. Estas últimas ajudas só vão chegar no final do mês de Maio, quando é agora que precisamos das ajudas para pagar os stocks de primavera até ao final deste mês - estamos a falar de valores elevados. Precisaríamos de ter "receitas de ministros" para poder pagar as nossas contas. Em vez de sair para a rua manifestar e partir tudo, que não representa o estado de espírito das nossas lojas, preferimos esta campanha e esperamos ser ouvidos", disse uma lojista à TSF.