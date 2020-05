Primeiro-ministro francês relança turismo. "É prioridade nacional"

O primeiro-ministro francês, ​​​​​​​Édouard Philippe © EPA

Por Lígia Anjos, correspondente em Paris 14 Maio, 2020 • 19:08 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

"O turismo confronta-se provavelmente à mais nefasta prova da sua história moderna. Tratando-se de um dos pilares da economia francesa, o seu resgate é uma prioridade nacional", declarou esta quinta-feita o primeiro-ministro, no seguimento de discussões com o setor.

Hotéis, restaurantes e operadores turísticos vivem um período de suspensão, contabilizando-se 90% de estabelecimentos fechados desde meados de março. Até então, 62.000 empresas beneficiaram de empréstimos garantidos pelo Estado no valor de 6,2 mil milhões de euros.

A diáspora portuguesa, representada por quase um milhão de pessoas em França, poderá assim ver condicionadas as férias a Portugal este verão. Segundo o primeiro-ministro, é possível "programar férias entre julho e agosto", com destino a "França metropolitana e ultramar", alertando ainda assim para "possíveis restrições localizadas", dependendo da evolução da epidemia.

Os franceses "podem começar a fazer reservas", afirmou, ressalvando que "os atores do turismo e hotelaria se comprometeram a garantir o reembolso total caso a evolução da epidemia não permita a ida de férias" .

Após um plano e apoio de emergência, o governo pretende "apoiar a recuperação e o renascimento do sector" que representa 7% do PIB francês, assim como dois milhões de empregos.

"O esforço e investimento do Estado » será conduzido pelo Banco dos Territórios e BpiFrance, « que formalizaram um plano conjunto de recuperação do turismo no valor de mais de três mil milhões de euros, entre hoje e 2023", na forma de empréstimos e investimentos de capital.

Neste sentido, as medidas governamentais representam "um compromisso de mais de 18 mil milhões de euros para as finanças públicas: é um caso sem precedentes, é massivo, é necessário", declarou o primeiro-ministro, incluindo nesse montante medidas de lay-off, empréstimos garantidos pelo Estado, isenções sociais ou diferimentos de impostos.

"Este anúncio da possibilidade de férias é um alívio para as nossas empresas", declarou Didier Chenet, presidente do sindicato patronal GNI Synhorcat (independentes) ao canal de televisão BFMTV, alertando que "os 18 mil milhões anunciados pelo governo constituem uma enorme dívida, dívida essa assustadora para as nossas empresas".

Roland Héguy, presidente do principal sindicato de hotelaria e restauração, mostrou a sua satisfação por "finalmente ter uma data de reabertura para os distritos classificados verdes - com menor risco de propagação do vírus: os restaurantes poderão reabrir no início de Junho", e alertou para as dívidas que vão ter de ser pagas, sabendo que o ano de 2020 constituirá um "volume de negócios que terá sido na melhor das hipóteses metade daquele do ano passado".

O "objectivo" do governo passa por uma reabertura dos cafés e restaurantes "a partir do dia 2 de Junho", mas a data será «determinada durante a semana do 25 de Maio" - em distritos classificados como verdes, a partir do momento em que a "capacidade de contenção da epidemia é demnstrada".

Com vista a "apoiar" e incentivar os franceses a voltarem a restaurantes no momento de reabertura, os subsídios de alimentação vão duplicar de 19 para 38 euros diários. Um plano que vai favorecer "o turismo social" para ajudar famílias mais modestas a ir de férias vai ser anunciado nos próximos dias.