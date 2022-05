Elisabeth Borne assume chefia do Governo em França. É a primeira mulher em 30 anos

Elisabeth Borne, nova primeira-ministra francesa © Christophe Petit Tesson/EPA

Jean Castex renunciou ao mandato de primeiro-ministro francês, três semanas após a reeleição do Presidente Emmanuel Macron. De acordo com o jornal francês Le Monde, que cita o Eliseu, a renúncia foi entregue esta segunda-feira. Elisabeth Borne assume a chefia do Governo.

"O senhor Jean Castex apresentou hoje a demissão do governo ao Presidente da República, que a aceitou, disse a presidência em comunicado. Assegura, com os membros do Governo, a tramitação até à nomeação do novo Executivo", lê-se na comunicação da Presidência francesa.

A ministra do Trabalho, do Emprego e da Integração, Elisabeth Borne, vai suceder a Jean Castex no cargo e ficará apenas até às próximas eleições. É a segunda mulher a liderar o Governo francês, depois de Édith Cresson ter governado de maio de 1991 a abril de 1992.

Jean Castex foi nomeado chefe do Governo francês em julho de 2020. Após menos de dois anos em Matignon, o governante renuncia ao cargo, para o segundo mandato do Presidente Emmanuel Macron.

Macron já reagiu no Twitter à demissão de Jean Castex. Numa publicação feita na rede social, o Presidente francês agradeceu a Castex e à sua equipa no Governo, pela paixão e compromisso" que demonstrou ao "serviço da França", mostrando-se orgulhoso do trabalho feito "em conjunto".

Merci à @JeanCastex, à son gouvernement et à toute son équipe. Durant près de deux ans, il a agi avec passion et engagement au service de la France. Soyons fiers du travail accompli et des résultats obtenus ensemble. pic.twitter.com/AmJ2WkCety - Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 16, 2022

*Notícia atualizado 17h45