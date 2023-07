Primeiro-ministro grego diz que o país está "em guerra" contra os incêndios florestais

Mitsotakis sublinha que a Grécia ainda tem "três dias difíceis pela frente" © John Thys/AFP (arquivo)

Por Lusa 24 Julho, 2023 • 18:26 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Grécia está "em guerra" contra os incêndios florestais que assolam o país e tem "mais três dias difíceis" pela frente devido às altas temperaturas, declarou esta segunda-feira o primeiro-ministro grego, Kyriakos Mitsotakis.

"Estamos em guerra contra (...) os incêndios" e "ainda temos três dias difíceis pela frente", declarou Mitsotakis no Parlamento grego.

Os bombeiros continuam esta segunda-feira a combater os incêndios florestais provocados pela onda de calor que atinge a Grécia, após a retirada sem precedentes de milhares de turistas nas ilhas de Rodes e Corfu.

Pelo menos dezoito cidades da ilha grega de Corfu, no mar Jónico, tiveram que ser evacuadas esta segunda-feira, além de outras sete localidades na ilha de Eubeia, devido aos grandes incêndios, enquanto os bombeiros continuam a combater as chamas na ilha de Rodes pelo sétimo dia consecutivo.

O incêndio florestal levou à "retirada preventiva de 2466 pessoas" durante a noite de domingo para esta segunda-feira em Corfu, disse Yannis Artopios, porta-voz do corpo de bombeiros, enfatizando que até agora não houve casas ou hotéis destruídos.

Em Corfu, cerca de 60 bombeiros, com 21 viaturas, dois helicópteros e dois aviões combatem esta segunda-feira os incêndios.

Na ilha de Eubeia, a nordeste de Atenas, outro grande incêndio está fora de controlo ao redor da cidade costeira de Karistos.

Um violento incêndio está a devastar a turística ilha de Rodes, no sudeste do mar Egeu, e provocou a retirada de mais de 32 mil turistas no sábado, "a maior operação [deste tipo] alguma vez realizada na Grécia", segundo as autoridades do país.

Embora o incêndio parecesse estar controlado na manhã desta segunda-feira, fortes ventos reacenderam as chamas que atualmente ameaçam a cidade de Asklipío, no sul da ilha.

Cerca de 270 bombeiros estão a operar em Rodes com 55 viaturas, quatro aviões e três helicópteros. O incêndio já queimou milhares de hectares de mata virgem, além de casas e alguns hotéis da ilha.

A agência meteorológica nacional (EMY) indicou esta segunda-feira que a onda de calor aumentará na terça-feira e principalmente na quarta-feira, quando a temperatura chegará a 44 graus Celsius.

Na quarta-feira à tarde "prevê-se trovoadas no centro e oeste do país, antes de uma queda de 6 a 8 graus Celsius", segundo o EMY.

Esta segunda-feira, sobre a ilha de Rodes, o céu estava coberto de fumo espesso e as colinas cobertas de vegetação carbonizada, segundo imagens de um repórter de imagem da agência de notícias AFP.

A União Europeia (UE) enviou já quatro aviões Canadair de combate a incêndios de França e Itália, juntamente com três equipas de combate a incêndios da Polónia, Roménia e Eslováquia.

Isto significa um total de 220 bombeiros e 65 veículos. Além disso, três equipas terrestres de combate a incêndios da Roménia, Bulgária e Malta já estavam a operar na Grécia, no âmbito do plano de preparação para a época de incêndios florestais da Proteção Civil da UE.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros de Portugal tem estado "em contacto com 19 portugueses" na Grécia, na sequência dos incêndios que estão a afetar este país, e que já obrigaram as autoridades a proceder a operações de retirada de pessoas.

"A Embaixada de Portugal em Atenas acompanha a situação de incêndios florestais que se vive na Grécia e está a prestar todo o apoio necessário aos portugueses, que se encontrem no país e em particular na ilha de Rodes, sejam os que entraram em contacto com a embaixada, como contactando os residentes ou que estão registados naquela secção consular", lê-se num comunicado enviado esta segunda-feira à Lusa.