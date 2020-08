Primeiro-ministro japonês confirma saída por motivos de saúde

O primeiro-ministro deixa o cargo após oito anos © AFP

Por Lusa 28 Agosto, 2020 • 10:38 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O primeiro-ministro japonês, no cargo desde 2012, anunciou esta sexta-feira a sua renúncia por motivos de saúde, após ter sido acometido por uma doença inflamatória intestinal que já o tinha forçado a deixar o poder em 2007.

"Decidi renunciar ao cargo de primeiro-ministro", disse Shinzo Abe em conferência de imprensa, explicando que sofreu uma recaída da sua doença crónica, colite ulcerosa.

As preocupações sobre o problema crónico de saúde de Abe voltaram à discussão pública desde o início do verão e intensificaram-se neste mês, quando deu entrada por duas vezes num hospital de Tóquio, para realizar exames não especificados.

Depois de um primeiro mandato fracassado entre 2006-2007, interrompido nomeadamente devido a escândalos e uma doença inflamatória intestinal crónica (colite ulcerosa), Abe voltou ao comando do país no final de 2012 e desde então permaneceu no cargo.