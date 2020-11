Primeiro telefonema de Biden como Presidente eleito foi para Obama

© AFP

A campanha democrata indicou hoje que a primeira chamada telefónica de Joe Biden como Presidente eleito foi para o homem sob quem serviu como vice-Presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, mas sem avançar pormenores.

Por outro lado, Michelle Obama utilizou a rede social Twitter para afirmar que está "para além de emocionada" com a vitória de Biden e que Kamala Harris será a "primeira mulher negra e indiano-americana" a servir como vice-presidente nos Estados Unidos.

Numa série de 'tweets', a antiga "primeira-dama" norte-americana assegurou que Biden e Kamala "vão restaurar a dignidade, competência e o coração na Casa Branca".

No entanto, Michelle Obama avisou os apoiantes que nas presidenciais de terça-feira elegeram um vencedor "não é uma varinha mágica".

"Temos de nos lembrar que dezenas de milhões de pessoas votaram pelo 'status quo', mesmo quando isso significava apoiar mentiras, ódio, caos e divisão", escreveu, numa alusão à campanha e apoiantes do republicano Donald Trump.

Congratulations to my friends, @JoeBiden and @KamalaHarris - our next President and Vice President of the United States. pic.twitter.com/febgqxUi1y - Barack Obama (@BarackObama) November 7, 2020

"Nos próximos anos, temos muito trabalho a fazer para chegar a essas pessoas, para que possamos lembrar-lhes o que nos une", acrescentou.

O candidato democrata Joe Biden foi hoje anunciado como vencedor das eleições presidenciais de 03 de novembro, segundo as projeções dos 'media' norte-americana.

Segundo as projeções, Biden totaliza 290 "grandes eleitores" do Colégio Eleitoral, derrotando o candidato republicano e atual Presidente Donald Trump.

A posse de Biden como 46.º Presidente dos Estados Unidos está marcada para 20 de janeiro de 2021.