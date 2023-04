Primo de Rivera, fundador da Falange, exumado do Vale dos Caídos

© Philippe Desmazes/AFP

Primo de Rivera, fundador do partido fascista Falange, foi exumado esta segunda-feira do Vale de Cuelgamuros, antes conhecido como Vale dos Caídos. A exumação coincidiu com o dia de nascimento do falangista, foi um ato privado e familiar sem presença de membros do Governo e fechado aos meios de comunicação.

Ao contrário do que aconteceu com o ditador Francisco Franco, retirado do Vale em 2019, a exumação de Primo de Rivera foi feita a pedido da família, para cumprir a Lei de Memória Democrática e evitar que o Governo tomasse as medidas pertinentes.

A campa de Primo de Rivera estava em frente à de Francisco Franco, junto ao altar da basílica, e era a única campa individual que restava no mausoléu. De acordo com a lei, o corpo de Primo de Rivera poderia permanecer na basílica uma vez que o falangista, fuzilado em 1936, foi, de facto, uma vítima da Guerra Civil. A única condição era não ocupar um lugar de destaque e que os restos fossem trasladados a uma das criptas laterais onde jazem os corpos de quase 34.000 vítimas da guerra.

Perante a possibilidade de ver o corpo de Primo de Rivera ser trasladado dentro da própria basílica, e depois de meses de negociações com o Governo, a família decidiu pedir a exumação. O falangista será sepultado definitivamente no cemitério de San Isidro, no centro de Madrid.

Quarto enterro

Este é o quarto enterro de Primo de Rivera. O político foi fuzilado nos primeiros meses da Guerra Civil espanhola, no dia 20 de novembro de 1936, em Alicante, acusado de conspiração e rebelião militar contra o governo da Segunda República. Três anos depois, em 1939, e já depois da vitória de Franco na Guerra Civil, o corpo de Primo de Rivera foi trasladado ao panteão do Escorial. E, em 1959, foi sepultado no Vale dos Caídos, a pedido de Francisco Franco, onde permaneceu até hoje.

A exumação de Primo de Rivera cumpre a Lei de Memória Democrática, que, no artigo 54.4 estipula que no Vale de Cuelgamuros "só podem estar enterrados os restos mortais de vítimas da guerra" e que "qualquer corpo que ocupe um lugar proeminente no recinto será trasladado".

"É mais um passo na direção do que estamos a fazer com o Vale de Cuelgamuros que é que não seja homenageado, nem se enalteça nenhuma pessoa, nem nenhuma ideologia que evoque a ditadura", explicou Félix Bolaños, ministro da Presidência.

Depois da exumação do ditador e do fundador da Falange, os seguintes passos para cumprir a lei na totalidade, seriam a expulsão da comunidade de monges beneditinos do Vale, a entrega às famílias dos restos mortais das vítimas enterradas nas criptas e a criação de um centro de divulgação e memória da Guerra Civil que dê um novo e definitivo significado ao lugar.