Pró-russos acusam Kiev de matar 40 prisioneiros em bombardeamento

Os separatistas pró-russos no leste da Ucrânia comunicaram esta sexta-feira que pelo menos 40 ucranianos, capturados durante a batalha de Mariupol, morreram na sequência de um bombardeamento feito pelas forças de Kiev contra a cidade de Olenivka.

Daniil Bezsonov, porta-voz dos separatistas apoiados pela Rússia na região de Donetsk, afirma que 40 prisioneiros ucranianos morreram e que 130 ficaram feridos durante o bombardeamento efetuado pelas Forças Armadas da Ucrânia e que terá atingido a prisão onde se encontravam, na cidade de Olenivka.

De acordo com as informações das forças pró-russas, as vítimas são efetivos ucranianos capturados durante a batalha da fábrica Azovstal, na cidade portuária de Mariupol.