Pró-russos de Kherson anunciam reinício da atividade do porto

© Andrey Borodulin/AFP

Por Lusa 16 Junho, 2022 • 08:54 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A administração pró-russa de Kherson, cidade do sul da Ucrânia controlada pelos militares russos, anunciou esta quinta-feira ao reinício da atividade no porto situado na desembocadura do rio Dnieper no Mar Negro.

"O porto comercial de Kherson reiniciou a sua atividade e prepara-se para a movimentação de mercadorias", informou no seu canal na rede social Telegram.

A fonte, que confirmou a nomeação de um novo chefe do porto, acrescentou que estão a decorrer obras de reparação das instalações portuárias fluviais.

O controlo de Kherson é fundamental tanto para a ligação terrestre entre o Donbas e a Crimeia, como para o fornecimento de água à península.

Antes, os russos já tinham colocado a operar os portos que conquistaram no mar de Azov, os de Mariupol e Berdiansk.

A Ucrânia controla apenas o porto de Odessa e o de Mykolaiv, outro porto fluvial que também conduz ao Mar Negro.

A Ucrânia acusa a Federação Russa de bloquear os seus portos, o que a impede de exportar cereais, o que, por sua vez, provoca a escassez e o aumento do custo dos alimentos no mercado internacional.

ACOMPANHE AQUI TUDO SOBRE A GUERRA NA UCRÂNIA