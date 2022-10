Procura de gás na Europa vai sofrer quebra recorde de 10%

© Stephanie Lecocq/EPA

Por Lusa 03 Outubro, 2022 • 06:31 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A procura de gás na Europa vai sofrer uma queda recorde de 10% este ano devido à escalada dos preços, abrandamento das exportações russas e políticas de contração no consumo, informou esta segunda-feira a Agência Internacional de Energia (AIE).

O cenário é traçado pela AIE no relatório trimestral sobre o mercado do gás em que, reconhecendo um elevado grau de incerteza, revê em baixa as próprias previsões e estima que a procura na Europa irá diminuir mais 4% em 2023.

A redução esperada para este ano na Europa significa um corte de 54 mil milhões de metros cúbicos e levará a uma queda de 0,8% à escala global, porque os preços historicamente elevados estão a produzir efeitos em todo o mundo.

Durante os primeiros oito meses deste ano, a Europa absorveu 10% menos gás do que no mesmo período em 2021, devido a contrações acentuadas nos setores residencial e comercial (-12%) e ainda mais em utilizações industriais (-15%).

Para a produção de eletricidade, contudo, o gás foi queimado quase ao mesmo nível que em 2021, porque a seca reduziu a produção das centrais hidroelétricas nos países do sul da Europa e o encerramento durante meses de mais de metade dos reatores nucleares em França devido a trabalhos de manutenção ou defeitos detetados tem de ser compensado.