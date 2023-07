Procuradores informam Trump de que será indiciado pela invasão do Capitólio

Em Nova Iorque, um grande júri também indiciou Trump por falsificar documentos comerciais © Ed Jones/AFP (arquivo)

Procuradores especiais encarregados de investigar Donald Trump informaram esta quinta-feira o ex-Presidente dos EUA de que será formalmente indiciado no caso da invasão do Capitólio, noticiaram os media norte-americanos.

De acordo com a cadeia televisiva NBC e o jornal USA Today, Todd Blanche e John Lauro foram os advogados de Trump que reuniram hoje com enviados do procurador especial Jack Smith, num encontro que serviu para preparar a presença de Trump perante um grande júri onde se defenderá de acusações pelo seu papel na invasão do Capitólio, em 6 de janeiro de 2021.

Na semana passada, Trump divulgou uma mensagem na rede social Truth Social a afirmar que o Departamento de Justiça lhe tinha enviado uma carta a notificá-lo de que estava a ser investigado pelo assalto ao Capitólio, no qual os seus apoiantes tentaram anular o resultado das eleições presidenciais de 2020.

Trump é o primeiro ex-Presidente na história dos EUA a ser indiciado por crimes, tendo de responder em vários processos.

Em Nova Iorque, um grande júri também indiciou Trump por falsificar documentos comerciais num caso que envolve o pagamento pelo silêncio da atriz pornográfica Stormy Daniels, com quem o ex-Presidente teve uma relação sexual em 2006.

Na Florida, Trump declarou-se inocente de 37 acusações criminais por levar caixas cheias de documentos confidenciais para a sua casa de Mar-a-Lago quando deixou a Casa Branca, em janeiro de 2021.