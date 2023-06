Procuradoria russa diz que processo contra Prigozhin não foi encerrado

© Stringer/AFP

Por Lusa 26 Junho, 2023 • 10:36 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O líder do grupo paramilitar Wagner, Yevgeny Prigozhin, continua a ser objeto de investigação criminal por rebelião, apesar de o Kremlin ter anunciado um acordo para retirar as acusações, informaram esta segunda-feira as agências noticiosas russas.

"O processo não foi encerrado, a investigação continua", disse esta segunda-feira uma fonte da Procuradoria-Geral da Rússia, citada pelas três principais agências noticiosas russas.

O Kremlin declarou no sábado à noite que Prigozhin, que está a ser investigado por "apelar a um motim armado", podia partir para a Bielorrússia sem ser processado, depois de terminada a rebelião militar que se prolongou durante 24 horas.

Os mercenários do grupo paramilitar Wagner tomaram, no sábado passado, o controlo do quartel-general do exército russo e Rostov, no sudoeste da Rússia.

O Presidente da Rússia, Vladimir Putin, qualificou de rebelião a ação do grupo, afirmando tratar-se de uma "ameaça mortal" ao Estado russo e uma traição, garantindo que não vai deixar acontecer uma "guerra civil".

Prigozhin acusou o Exército russo de atacar acampamentos dos seus mercenários, causando "um número muito grande de vítimas". No entanto, ao fim do dia de sábado, em que foi notícia o avanço de forças da Wagner até cerca de 200 quilómetros de Moscovo, o chefe do grupo paramilitar anunciou ter negociado um acordo com o Presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko.