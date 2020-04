Produtores de petróleo acordam corte de quase 10 milhões de barris diários

Os produtores de petróleo vão cortar a produção devido a pandemia © AFP

12 Abril, 2020 • 20:15

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e outros produtores chegaram hoje a acordo para subir os preços cortando a produção em 9,7 milhões de barris diários, anunciaram fontes ligadas às negociações.

O corte representa um décimo do fornecimento global, segundo responsáveis do setor de vários países que participaram nas negociações, tratando-se de um acordo sem precedentes.

Devido às consequências da propagação do vírus covid-19, com o impacto na economia e a diminuição do consumo, o Comité Técnico Conjunto da OPEP tem vindo a recomendar cortes na produção de petróleo.