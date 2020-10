Professor francês decapitado após mostrar caricaturas de Maomé vai receber Legião de Honra

Por Catarina Maldonado Vasconcelos 20 Outubro, 2020 • 10:23 Partilhar este artigo Facebook

O ministro francês da Educação anunciou esta terça-feira que Samuel Paty receberá a Legião de Honra postumamente. O professor de História e Geografia foi decapitado na sexta-feira em Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines) após mostrar caricaturas de Maomé aos alunos.

Jean-Michel Blanquer acrescentou ainda que o docente será nomeado comandante da Ordem das Palmas Académicas, noticia o jornal diário 20 minutes. "É uma distinção emblemática, numa ordem que está junto dos professores e do mundo da educação", ressalvou o ministro francês, admitindo que o "martírio" ao qual Samuel Paty foi submetido merece o "reconhecimento da instituição".

De acordo com a publicação francesa, as condecorações serão entregues na quarta-feira, durante uma homenagem prestada no tribunal de Sorbonne, na presença de Emmanuel Macron. O chefe de Estado francês já manifestou o seu apoio e solidariedade aos familiares do professor.

No último domingo, dezenas de milhares de pessoas reuniram-se em Paris e por toda a França numa homenagem a Samuel Paty.