Professora morta por estudante durante aula em França

22 Fevereiro, 2023

Uma professora de espanhol morreu, esta quarta-feira, após ter sido esfaqueada por um aluno na escola de Saint-Thomas-d'Aquin, em Saint-Jean-de-Luz, no sudoeste de França. O ataque foi considerado um assassinato, confirmou o procurador local, Jerome Bourrier.

Segundo o jornal francês Sud Ouest, os alunos que testemunharam a situação dizem ter visto o suspeito tirar da mochila "um objeto embrulhado em papel". O estudante de 16 anos levantou-se, bloqueou o acesso à porta e atacou a professora: "Ouvimos um grito e depois nada", relatam.

A professora, de 50 anos, foi encontrada com ferimentos no peito e em paragem cardiorrespiratória. Apesar dos esforços, os serviços de emergência médica não conseguiram reanimar a docente, que acabou por ser declarada morta no local.

Não são conhecidas as motivações do agressor, que foi imediatamente neutralizado e detido pelas autoridades policiais.

Várias equipas de psicólogos deslocaram-se à escola para ouvir e ajudar os alunos que assistiram ao ataque.

O ministro francês da Educação, Pap Ndiaye, disse estar "extremamente afetado" pela morte da professora e deslocou-se até à escola.