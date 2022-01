Profissionais de saúde com Covid-19 podem continuar a trabalhar em França

© AFP

Os hospitais na região Provença-Alpes-Costa Azul (PACA) estão saturados com doentes de Covid-19. Para enfrentar a quinta vaga da pandemia, o governo francês reforçou medidas e aplicou uma lei que anula a obrigação de quarentena aos profissionais de saúde com Covid-19, podendo continuar a trabalhar desde que não tenham sintomas.



O governo aplicou esta semana com uma lei de isenção de quarentena para os profissionais de saúde para as pessoas sem sintomas. No entanto, as regras são rigorosas: estar vacinado, usar máscara, respeitar as medidas de distanciamento social, evitar momentos sem máscara com colegas ou pacientes e abrir, sempre que possível, as janelas.

O anúncio foi feito pelo ministro da Saúde, Olivier Véran, com a aprovação do Alto Conselho de saúde pública de França. Uma escolha que surpreende, mas que se aplica segundo Olivier Véran nesta altura em que o país vive uma situação radical.



Na cidade de Marselha, médicos e enfermeiros descrevem um cenário "dramático da situação hospitalar", muitos doentes e poucos recursos humanos. Esta quinta-feira, 6 de janeiro, encontram-se mais de 500 doentes de Covid-19 hospitalizados nos cuidados intensivos. A lotação dos serviços de saúde entra em colapso e muitos doentes estão a ser transferidos para Paris, Metz ou Bretanha.

Desde 2020, o número de profissionais de saúde foi reduzido, as contratações são cada vez mais difíceis, numa altura em que o país enfrenta uma quinta vaga epidémica histórica com mais de 300.000 novas contaminações todos os dias.