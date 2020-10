Programa Alimentar Mundial vence Nobel da Paz 2020

© Niklas Elmehed/Twitter The Nobel Prize

O Prémio Nobel da Paz de 2020 foi atribuído, esta sexta-feira, ao Programa Alimentar Mundial da Organização das Nações Unidas (ONU).

O anúncio foi feito em Oslo pela presidente do Comité Nobel Norueguês, Berit Reiss-Andersen, que justificou a atribuição do prémio ao Programa Alimentar Mundial pelos seus esforços para "combater a fome, a sua contribuição para melhorar as condições para a paz em áreas afetadas por conflitos e por atuar como uma força efetiva para prevenir o uso da fome como arma de guerra e de conflito".

O vencedor do Nobel da Paz vai receber um prémio monetário no valor de dez milhões de coroas suecas (perto de um milhão de euros), além de um diploma e uma medalha.

A cerimónia de entrega do prémio acontece a 10 de dezembro, em Oslo, na Noruega, e contará com a presença de apenas cerca de 100 convidados.