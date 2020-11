Projeções dão também vitória a Biden no estado do Nevada

Joe Biden pode chegar então aos 290 delegados © AFP

O democrata Joe Biden, que as agências internacionais apontaram este sábado como vencedor das eleições presidenciais norte-americanas, terá também conquistado a vitória no estado do Nevada, alargando a sua margem no colégio eleitoral.

Segundo projeções das estações de televisão norte-americanas CNN, Fox News e NBC, Biden venceu com 49,9% dos votos contra 47,9% do seu rival e atual Presidente, o republicano Donald Trump, com 90% dos votos contados.

O estado do Nevada representa seis votos no Colégio Eleitoral, sendo que Biden já tinha sido dado como vencedor das eleições face à projeção de vitória na Pensilvânia, que lhe garantiu 20 votos e permitiu então atingir um total de 284, ultrapassando a fasquia de 270 Grandes Eleitores necessários para ser eleito.

O estado do sudoeste dos Estados Unidos da América, conhecido principalmente pela cidade de Las Vegas e com cerca de 2,9 milhões de habitantes, acabou por se tornar num dos estados chave destas eleições, depois de em 2016 a candidata democrata Hillary Clinton ter vencido aí por uma pequena margem, mas sem conseguir a eleição para a Presidência, que perdeu para Donald Trump.

O candidato democrata Joe Biden foi este sábado anunciado como vencedor das eleições presidenciais de 3 de novembro segundo projeções da 'media' norte-americana.

Segundo essas projeções, Biden totaliza agora 290 "Grandes Eleitores" do Colégio Eleitoral, derrotando o candidato republicano e atual Presidente Donald Trump.

A posse de Biden como 46.º Presidente dos Estados Unidos está marcada para 20 de janeiro de 2021.