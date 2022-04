Projeções dão vitória a Emmanuel Macron nas presidenciais francesas

Emmanuel Macron © Christophe Petit Tesson/EPA

Por TSF com Lusa 24 Abril, 2022 • 19:13 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O centrista Emmanuel Macron foi este domingo reeleito Presidente de França, obtendo entre 57,6% e 58,20% dos votos na segunda volta das eleições, contra 41,80% e 43% de Marine le Pen, a candidata de extrema-direita, segundo as primeiras projeções.

Em 2017, a primeira vez que os dois se enfrentaram nas eleições presidenciais, o centrista Emmanuel Macron venceu com 66,10% dos votos, contra 33,90% de Marine le Pen, ou seja, com uma vantagem significativamente mais clara do que nas eleições deste domingo.

As últimas sondagens antes desta votação já mostravam que Emmanuel Macron era o favorito com resultados entre os 10% e 15% pontos percentuais de vantagem na intenção de voto face a Marine le Pen, a candidata do partido de extrema-direita União Nacional.

*Notícia atualizada às 19h20