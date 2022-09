Sondagem dá vitória à extrema-direita liderada por Meloni em Itália

Matteo Salvini, Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni © EPA

Por TSF/Lusa 25 Setembro, 2022 • 22:14 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

As primeiras sondagens à boca das urnas em Itália dão a vitória à coligação de direita, que regista entre 41 e 45 por cento dos votos. Nesta, o partido Irmãos de Itália, liderado por Giorgia Meloni, é o partido que recolhe mais votos, com 22 a 26%, revela a sondagens à boca das urnas feita pelo Consorzio Opinio Italia para a cadeia de televisão Rai, citada pela ANSA.

Além do Irmãos de Itália, fazem parte da ligação partidária à direita o partido conservador Forza Italia, de Sílvio Berlusconi, que conseguirá 8,5 a 12,5% e o Lega, de Matteo Salvini, que junta 6 a 8%. Nas contas entra também o Noi Moderati, com 0,5 a 2,5%.

Salvini foi o primeiro a reagir nas redes sociais. O líder do Lega acredita que "será uma longa noite", mas afirma que a coligação de centro-direita está "em clara vantagem".

Centrodestra in netto vantaggio sia alla Camera che al Senato!

Sarà una lunga notte, ma già ora vi voglio dire GRAZIE❤️ - Matteo Salvini (@matteosalvinimi) September 25, 2022

No quadro geral, o segundo partido mais votado deste domingo é o Partido Democrático, de Enrico Letta, com um resultado entre 17% e 21%. Este é o maior partido da coligação de centro-esquerda, cujos resultados serão de entre 25,5 e 29,5%, e do qual fazem parte também o Verdi-Si (3 a 5%), o +Europa (2,5 a 4,5%) e o Impegno civico (0 a 2%).

O Movimento 5 Stelle consegue entre 13,5 e 17,5% da votação e o Azione-Italia Viva coloca-se no patamar dos 6,5 a 8,5%. O Italexit, com 0,5 a 2,5%, fecha as contas.

A taxa de abstenção poderá atingir cerca de 36%, mais nove pontos do que nas eleições de 2018.



Mais de 50 milhões de italianos foram hoje chamados a votar nestas eleições legislativas.

As últimas sondagens, publicadas há cerca de 15 dias porque não são permitidas nas últimas semanas de campanha, já apontavam para uma vitória do partido de Giorgia Meloni, com 24% a 25% das intenções de voto, à frente do Partido Democrático, de Enrico Letta, com 21% a 22% dos votos.

Devido à pulverização partidária, nenhum partido deverá obter uma maioria suficiente para governar sozinho.

A direita e a extrema-direita conseguiram um acordo de coligação que poderá levar Giorgia Meloni ao poder, juntamente com o partido conservador Força Itália, do ex-primeiro-ministro Sílvio Berlusconi, e da Liga, de Matteo Salvini, conhecido pela sua política dura contra a imigração.

*Notícia atualizada às 10h53