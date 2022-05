Projeto "Wamina" desenvolve o trabalho sobre higiene menstrual junto das comunidades em Moçambique

© Lusa (arquivo)

Foi recentemente aprovada em Portugal a lei que vai permitir baixar para seis por cento o IVA de todos os produtos menstruais. Um avanço significativo, apesar de a esmagadora maioria dos produtos já estar abrangida pela taxa mínima do imposto sobre o valor acrescentado. Ainda assim, foi rejeitada a proposta para proposta de baixa para mulheres com fortes cólicas menstruais.

No entanto, em Moçambique, o trabalho é outro. Primeiramente, é preciso informar sobre saúde sexual e reprodutiva, assim como higiene menstrual, junto de comunidades com crenças tão enraizadas.

E, num país formado por várias comunidades religiosas, é natural ainda existirem vários tabus. Filipa Carreira reconhece que existem alguns preconceitos, mas sublinha que, surpreendentemente, teve muito apoio dos homens quando começou o projeto.

"Eu trabalho com mulheres muçulmanas e com mulheres cristãs. A maioria das pessoas que me apoiaram no início foram homens, que entenderam a importância da higiene menstrual para as raparigas e para as mulheres das suas comunidades, e que me convidaram para as suas mesquitas para fazer palestras. Por isso, os tabus culturais são coisas que podem ser ultrapassados" explica Filipa Carreira.

Além da informação, uma das grandes preocupações da WAMINA é a questão ambiental. A mentora do projeto explica que "as vantagens dos pensos higiénicos reutilizáveis são ecológicas, são económicas e sociais. Os nossos pensos não duram quatro horas, como um penso descartável, duram cerca de cinco anos. Contribuímos, assim, muito para a diminuição da pegada de carbono. Quando comecei este projeto, estava a trabalhar para uma empresa de consultoria ambiental. E, nesse sentido, esse é um ponto muito forte. Os nossos produtos têm uma vida de cinco anos, e não de quatro horas, o que é algo espetacular porque, por exemplo, cada penso higiénico descartável tem o equivalente a três a cinco sacos de plástico".

Ainda assim, Filipa Carreira não se fica por aqui. A fundadora da iniciativa WAMINA garante que já está a desenvolver um novo projeto, também em Portugal, onde ministra "palestras de educação sexual a jovens sobre tudo o que tem a ver com a sexualidade, porque me apercebi que os jovens, quando falavam comigo sobre a menstruação, sentiam que havia uma porta aberta para fazer perguntas que tinham a ver com a sua saúde sexual e reprodutiva".

Para saber mais sobre o projeto WAMINA, e apoiar a iniciativa, pode visitar o site da associação.