Protagonista da série "Tarzan" morre em acidente de avião

O ator Joe Lara na série Tarzan © DR

Por Cátia Carmo 31 Maio, 2021 • 12:27

O ator Joe Lara, conhecido por protagonizar a série "Tarzan: The Epic Adventures", morreu num acidente de avião no Tennessee. O norte-americano de 58 anos e a mulher, Gwen Shamblin Lara, estão entre as vítimas mortais da queda de um pequeno jato num lago perto da cidade de Smyrna.

As autoridades e equipas de mergulho continuam à procura de alguns dos corpos das vítimas deste acidente. O capitão Capitão John Ingle, da equipa de resgate do Condado de Rutherford, garantiu à Sky News que as autoridades continuam as buscas no lago Percy Priest, uma áerea com 800 metros de largura.

O ator Joe Lara alcançou o estrelado ao dar vida a Tarzan no filme "Tarzan in Manhattan", de Edgar Rice Burroughs, na década de 1980. Mais tarde voltou a dar vida à personagem, desta vez na série.

A mulher, por sua vez, era uma figura controversa na área da nutrição depois de ter criado um movimento que juntava dieta ao cristianismo.