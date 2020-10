Protestos do movimento Black Lives Matter à vista depois das eleições nos EUA

Por Cristina Lai Men, enviada especial TSF aos EUA 30 Outubro, 2020 • 08:44 Partilhar este artigo Facebook

"Há protestos a serem marcados para o dia 4, seja quem for o vencedor. As autoridades governamentais sabem disto e estão a preparar-se para isso. Haverá agitação social, certamente do lado dos supremacistas e também do nosso lado".

O aviso é da co-fundadora do movimento Black Lives Matter (BLM) em Nova Iorque, Chivona Newsome. Mesmo com uma eventual vitória de Joe Biden, a activista sabe que o racismo não vai acabar no dia 4 de Novembro. "Não estou iludida", salienta. "Vamos precisar que Joe Biden trabalhe para as pessoas e as nossas organizações vão continuar a pressionar a sua administração.

O irmão de Chivona e presidente do BLM em Nova Iorque acredita que "Donald Trump vai perder esta eleição" e se isso acontecer, "haverá certamente uma ameaça". Hawk Newsome acusa o presidente dos EUA de ser um supremacista branco, que está a alimentar um fogo, para "que pessoas inocentes sejam atingidas por brancos implacáveis, animalísticos e bárbaros". No entanto, Hawk não ficará de braços cruzados. "Temos de defender as nossas comunidades a todo o custo", diz, sem nunca esclarecer se o BLM pode responder com violência à agitação social.

O certo é que Hawk assume ter esperança, porque "o povo está a acordar", depois da escalada do ódio racial ter chegado a um ponto nunca antes visto nas últimas décadas.

