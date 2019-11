Protestos e guerra comercial colocam Hong Kong em recessão

© Reuters

Só no terceiro trimestre do ano a economia de Hong Kong caiu 3,2%. Repete a queda registada de Abril a Junho quando a economia da antiga colónia britânica contraiu quatro décimas. Dois trimestres consecutivos no vermelho traduzem-se numa recessão técnica que o governo atribui, em primeiro lugar, à contestação social que afeta vários setores da economia - por exemplo, o turismo - mas também à guerra comercial entre a China e os Estados Unidos.

Vários "campus" universitários continuam, pelo quinto dia consecutivo, ocupados por manifestantes vestidos de negro. Estão barricados com "cocktails molotov", arcos e flechas. A agência Reuters conta que a polícia permanece na proximidade dos edifícios há dois dias. Os analistas escutados pela agência noticiosa temem que as autoridades, a qualquer momento, intervenham de forma musculada. Os sinais do protesto têm também reflexo nas estradas cortadas, ora com tijolos, ora com recurso a material inflamável.

A contestação já extravasou, entretanto, fronteiras. Ontem à noite a ministra da justiça de Hong Kong foi alegadamente agredida, em Londres, por opositores ao governo de Carrie Lam. A China denunciou uma "agressão bárbara" e exigiu medidas às autoridades do Reino Unido. Ao início da tarde, a polícia britânica anunciou a abertura de um inquérito.