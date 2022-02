Protestos em Otava afetam portugueses. "Há motoristas toda a noite a apitar e que cometem vandalismo"

"É óbvio que isto afeta, pelo menos, o quotidiano dos portugueses" © AFP

Os protestos em Otava, no Canadá, parecem ter baixado de intensidade. O conselheiro das comunidades portuguesas, Daniel Loureiro, afirma que os ânimos estão mais calmos depois de, nas últimas horas, ter sido decretado o estado de emergência na capital. Em causa estão os protestos contra as restrições impostas pelo Governo canadiano no âmbito do combate à pandemia de Covid-19.

O conselheiro das comunidades portuguesas sublinha que, apesar de a situação continuar a ser complicada, é agora mais calmo o ambiente que se vive em Otava. "No início dos protestos havia muito mais camionistas. Agora, os protestos têm acontecido de forma contínua, mas com mais força durante o fim de semana", afirma.

Daniel Loureiro diz que apesar de a situação continuar a ser complicada, é agora mais calmo o ambiente que se vive na capital do Canadá.

Daniel Loureiro esclarece ainda que "o facto de se declarar o estado de emergência permite à cidade tomar outras medidas para pôr fim a estes protestos". Considera, no entanto, que a cidade de Otava continua a ser bastante afetada. "Há motoristas que estão toda a noite a apitar e que cometem atos de vandalismo. É óbvio que isto afeta, pelo menos, o quotidiano dos portugueses."

Com o centro da cidade de Otava bloqueado há mais de uma semana, Daniel Loureiro revela estranhar a falta de atuação das forças policiais. "A polícia tem o poder de intervenção, mas ainda não o usou. Essa era uma possibilidade que existiu logo desde o início. A intervenção policial era permitida. O porquê de não a ter usado antes é algo que é questionado e, provavelmente, haverá um inquérito sobre esta situação mais à frente".

Daniel Loureiro confessa estranhar a falta de atuação das forças policiais.

Nesta altura há, em Otava, manifestações contra o próprio Governo. O primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau, estava em casa, em isolamento por causa da Covid-19. Contudo, sabe-se agora que, por razões de segurança, Trudeau e a família estão isolados, mas em local desconhecido.

Os manifestantes dizem que continuarão a sua ocupação até que as medidas sanitárias restritivas sejam levantadas. A polícia de Otava deverá ser reforçada em breve com 250 membros da Real Polícia Montada Canadiana (RCMP), uma força policial federal.

