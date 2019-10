Próxima fase do impeachment de Trump é votada hoje

© Joshua Roberts/Reuters

A Câmara dos Representantes vota esta quinta-feira uma proposta de resolução apresentada pelos Democratas que autoriza a próxima fase do inquérito para a destituição do Presidente norte-americano, Donald Trump.

A resolução, de oito páginas, foi divulgada na terça-feira e, além de solicitar audiências abertas, defende que o comité de informações apresente um relatório em que constem as suas conclusões e recomendações.

O presidente do Comité de Regras, James McGovern, de Massachusetts, disse que a resolução fornece "um caminho claro para a frente", que permite à Câmara iniciar uma fase pública do inquérito de destituição, que tem sido conduzido em grande parte à porta fechada.

Em causa está um telefonema realizado em meados de julho, em que Trump terá pedido e incentivado o seu homólogo da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, a avançar com uma investigação a Hunter Biden, filho do ex-vice-Presidente dos Estados Unidos, durante os dois mandatos de Barack Obama, e candidato às eleições primárias do Partido Democrata Joe Biden.

A divulgação desta informação, através de um denunciante, e as suspeitas então levantadas em redor do líder norte-americano levaram a presidente da Câmara dos Representantes, a Democrata Nancy Pelosi, a anunciar, em 24 de setembro, que a câmara ia dar início a um inquérito parlamentar com vista a um processo de destituição de Trump.