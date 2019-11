PSOE e Podemos chegam a acordo preliminar para solução de Governo

Pedro Sánchez, do PSOE, e Pablo Iglesias, do Podemos © Juan Medina/Reuters

O Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE) chegou a um acordo preliminar pós eleitoral com o partido de esquerda Unidas Podemos. De acordo com a agência Reuters, a informação foi avançada por uma fonte socialista, que não precisou mais detalhes.

Este domingo, os espanhóis foram até às urnas para escolher o próximo Governo de Madrid. O PSOE voltou a vencer, elegendo 120 deputados (menos três que após as eleições de 28 de abril), o que obriga o líder socialista a um exercício negocial superior àquele que não foi capaz de levar a cabo depois das últimas eleições, em abril.

Agora, para governar, Pedro Sánchez precisa não apenas do apoio do Unidas Podemos (que também desceu de 42 para 35 deputados), mas também do apoio de partidos independentistas. Mesmo com o apoio de Unidas Podemos e Mas Pais (o dissidente do Podemos, Inigo Errejon conseguiu eleger três) ficaria com 158 (muito distante da maioria). Se ainda somarmos o Partido Nacionalista Vasco (PNV), a Coligação Canária, Navarra Plus, Bloco Nacionalista Galego, Partido Regionalista da Cantábria e o Teruel Existe (movimentos de cidadãos da província de Aragão, símbolo da Espanha vazia, desertificada, que elegeu um deputado, o arquiteto Tomás Guitarte e ficou à frente do PSOE e PP), ficaria não obstante, a três deputados da maioria absoluta.

As eleições ficaram também marcadas pela subida da extrema-direita, com o Vox, de Santiago Abascal, a aumentar a presença no Parlamento de 24 para 52 deputados (recebeu 3,5 milhões de votos) e a tornar-se a terceira força política do país.

Já o Cidadãos, de Albert Rivera, foi o grande derrotado da noite, sofrendo uma descida de 57 para 10 deputados. Depois destas eleições, já nem surge no top 5 das forças políticas no Parlamento espanhol, ficando atrás da Esquerda Republicana da Catalunha.

Notícia em atualização