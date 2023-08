PSOE garante presidência do Congresso e dá passo importante para a investidura

Francina Armengol (à direita) felicitada após ser eleita presidente do Congresso © Javier Soriano/AFP

Primeiro braço de ferro entre Pedro Sánchez e Alberto Nuñez Feijóo, primeira vitória do socialista. O Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE) conseguiu a presidência do Congresso depois de chegar a acordo com o Junts per Catalunya, partido do foragido Carles Puigdemont, na manhã desta quinta-feira.

Os independentistas chegaram a acordo com o PSOE para o uso do catalão dentro do Congresso, a criação de uma comissão de investigação ao caso de espionagem aos líderes catalães pelo processo independentista e dar mais passos para a desjudicialização do conflito catalão.

Os socialistas garantem assim, com maioria absoluta, a presidência do Congresso para Francina Armengol, ex-presidente das Baleares, uma política que fala catalão, e defensora da diversidade territorial e cultural de Espanha. Trata-se de um perfil do agrado dos partidos catalães e cuja escolha por parte do PSOE não foi casual.

Com este resultado, Sánchez dá um passo importante para a formação de Governo, uma vez que este acordo pode abrir a porta à sua investidura. Ficou patente também a falta de apoios do Partido Popular, cuja candidata, Cuca Gamarra, só conseguiu os votos favoráveis do seu partido e de mais dois - União do Povo Navarro e Coligação Canária -, uma vez que os deputados do partido de extrema-direita Vox não votaram na candidata do PP.

Nos últimos dias, Pedro Sánchez recordou a Feijóo que não tem votos suficientes para conseguir ser investido e acusou-o de pressionar o chefe de Estado.

"Vamos pedir aos que se gabam de ser constitucionalistas que respeitem o Artigo 99.º da nossa Constituição. Que demonstrem se são capazes de entender e respeitar o nosso sistema parlamentar, aceitando algo tão básico e tão legítimo como que em Espanha governa quem tem mais apoios. Porque esta não é a hora, nunca o foi, nem de pressões ao Chefe de Estado, nem de cabalas mágicas", disse Sánchez.

Na próxima segunda-feira, o rei Felipe VI inicia a ronda de consultas aos partidos para decidir que candidato deve tentar formar Governo. Alberto Nuñez Feijóo já anunciou que, como candidato vencedor das eleições, quer apresentar-se à investidura mesmo que não tenha apoios para tal. Mas tendo em conta os apoios conseguidos por Pedro Sánchez, o rei poderia optar por encarregar a formação de Governo ao socialista.