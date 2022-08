Putin acusa Washington de prolongar conflito e desestabilizar o mundo

Vladimir Putin © Pavel Byrkin/Sputnik/AFP

O Presidente russo, Vladimir Putin, acusou esta terça-feira os Estados Unidos de estarem a prolongar o conflito na Ucrânia e de tentarem desestabilizar o mundo com a visita da presidente da Câmara dos Deputados norte-americana, Nancy Pelosi, a Taiwan.

"A situação na Ucrânia mostra que os Estados Unidos estão a tentar prolongar esse conflito. Estão a fazer o mesmo ao instigar um potencial conflito na Ásia", disse Putin num discurso na Conferência Internacional sobre Segurança, em Moscovo.

"A aventura norte-americana em Taiwan não se trata apenas de uma viagem de um político irresponsável, faz parte de uma estratégia intencional consciente que visa desestabilizar e tornar caótica a situação naquela região e no mundo", afirmou.

É uma "demonstração descarada da sua falta de respeito pela soberania de outros países e das suas obrigações internacionais", continuou Putin, referindo que houve uma "provocação cuidadosamente preparada" por parte dos norte-americanos.

As relações entre os Estados Unidos e a Rússia - que lidera uma ofensiva militar na Ucrânia desde 24 de fevereiro - vive um período de tensão sem precedentes.

Alvo de uma série de sanções ocidentais muito pesadas devido ao conflito na Ucrânia, a Rússia busca fortalecer as suas relações com os países da África e da Ásia, particularmente com a China.

A Rússia já havia descrito a visita de Pelosi a Taiwan -- que decorreu no início de agosto - como uma "provocação", considerando que Pequim tem o direito de tomar as "medidas necessárias para proteger a sua soberania".