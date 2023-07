Putin admite diálogo para a paz com mediação de países africanos

O Presidente russo, Vladimir Putin © Alexander Kazakov/AFP

O Presidente russo, Vladimir Putin, afirmou que não rejeita a ideia de conversações de paz com a Ucrânia. Após um encontro com líderes africanos em São Petersburgo, o chefe de Estado da Rússia afirmou que as iniciativas africanas e chinesas podem servir de base para um acordo de paz, mas Putin também disse que não pode haver um cessar-fogo enquanto o exército ucraniano estiver na ofensiva.

Nas horas que se seguiram ao discurso, a Rússia deu conta de um ataque de drones ucranianos a Moscovo, que terá danificado dois blocos de escritórios. Os voos para o aeroporto de Vnukovo, a sudoeste do centro da cidade, foram suspensos e uma pessoa ficou ferida, avançou a agência noticiosa estatal russa Tass.

Para já, a Ucrânia ainda não comentou o incidente. Uma testemunha no local, que se apresentou à Reuters como Liya, disse que viu fogo e fumo.

"Ouvimos uma explosão e foi como uma onda, toda a gente saltou. Depois havia muito fumo e não se conseguia ver nada. De cima via-se fogo", contou Liya.

