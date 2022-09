Putin assiste esta terça-feira aos exercícios militares Vostok-2022

Vladimir Putin © Mikhail Klimentyev/Sputnik/AFP

O Presidente russo, Vladimir Putin, visita esta terça-feira as manobras militares Vostok-2022 que envolvem vários países aliados, incluindo a China, no Extremo Oriente russo, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, segundo as agências de notícias.

Vladimir Putin chegou ao campo de treino militar de Sergeyevsky, um dos locais onde vão decorrer os exercícios, disse Peskov.

As manobras devem decorrer até quarta-feira e acontecem no momento em que Moscovo lidera uma ofensiva massiva contra a Ucrânia desde fevereiro.

"Uma reunião à porta fechada" com o ministro da Defesa Sergei Shoigu e o chefe de gabinete russo Valery Gerasimov "está a decorrer", disse o porta-voz do Kremlin, acrescentando que Putin "deverá observar a fase final dos exercícios" após esta reunião.

Os exercícios Vostok-2022 começaram na quinta-feira passada com manobras de combate, movimentos de unidades antiaéreas e simulações de remoção de minas no Mar do Japão, segundo o Ministério da Defesa da Rússia.

Segundo Moscovo, mais de 50.000 soldados, mais de 5.000 peças de armas e equipamentos militares, incluindo 140 aeronaves e 60 navios de guerra e navios de apoio, devem ser mobilizados durante esses exercícios.

Participam soldados de vários países fronteiriços ou aliados da Rússia, como Bielorrússia, Síria, Índia e China.