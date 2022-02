Putin autorizado a utilizar exército russo fora do país. NATO vê "sinais" de preparação de ataque

© AFP

O secretário-geral da Nato, Jens Stoltenberg, afirma que a Aliança Atlântica espera um ataque de "grande escala" da Rússia em território ucraniano.

Tudo indica que a Rússia continua o plano para um "ataque de grande escala" na Ucrânia, diz o responsável norueguês, referindo que o que se vê no terreno são forças russas "a saírem dos campos e em formação de combate e prontas para atacar". Tudo isto acontece, segundo Stoltenberg, depois de Putin ter reconhecido a independência dos territórios separatistas no leste da Ucrânia.

Entretanto, em Moscovo, a Duma já deu luz verde ao plano de Putin, dando autorização para o uso do Exército russo em ações fora do país. O Presidente russo diz que os acordos de paz com a Ucrânia acabaram.

"Os acordos de Minsk não existem mais, reconhecemos a República Popular de Donetsk e a Republica Popular de Lugansk", afirmou Vladimir Putin.