Putin bloqueia siderúrgica para conter resistência ucraniana

22 Abril, 2022

A decisão do presidente russo de bloquear a siderúrgica Azovstal visa conter a resistência ucraniana em Mariupol e libertar as forças russas para outras partes do país, refere esta sexta-feira o último relatório do Ministério da Defesa britânico.

"Um ataque terrestre completo da Rússia à fábrica poderia causar baixas russas significativas, diminuindo ainda mais a sua eficácia geral de combate", de acordo com o relatório.

No documento é também referido que os bombardeamentos e os combates pesados continuam no leste de Donbass.

A Rússia lançou em 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que já matou mais de dois mil civis, segundo dados da ONU, que alerta para a probabilidade de o número real ser muito maior.

A ofensiva militar causou já a fuga de mais de 12 milhões de pessoas, mais de 5 milhões das quais para fora do país, de acordo com os mais recentes dados da ONU - a pior crise de refugiados na Europa desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

