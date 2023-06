Putin continua "confiante" na concretização dos seus "planos" para a Ucrânia

Vladimir Putin © Gavriil Grigorov/Sputnik/AFP

O Presidente da Rússia reafirma o compromisso de manter a guerra, a que continua chamar "operação especial militar", na Ucrânia. Numa entrevista citada pela agência Reuters - divulgada pela televisão estatal russa este domingo, mas gravada antes da rebelião do grupo Wagner deste sábado - Vladimir Putin diz que se mantém "confiante" na concretização dos seus planos.

Putin diz "começa e acaba o dia" a pensar na situação da Ucrânia - que continua a ser a sua "prioridade" - mantendo-se em contacto permanente com oficiais do ministério da Defesa do país.

"Sentimo-nos confiantes e, claro, estamos em posição de implementar todos os planos e tarefas que temos pela frente", garantiu o Presidente russo. "Isto aplica-se à defesa do país, aplica-se à operação militar especial, aplica-se à economia como um todo e às suas áreas individuais."

Estas foram as primeiras declarações de Putin transmitidas pelos meios de comunicação russos depois da rebelião do grupo paramilitar Wagner.

O presidente russo classificou as ações do grupo e do seu líder - Yevgueni Prigozhin - como uma "traição e uma "ameaça mortal" ao Estado russo, mas não se pronunciou sobre o desfecho.

Prigozhin acabou por negociar um acordo com o Kremlin, mediado pelo Presidente bielorrusso, Alexander Lukashenko.